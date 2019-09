Dat bekent hij in ‘Inside Bill’s Brain’, een nieuwe driedelige Netflix-documentaire over de man die zijn volk met Word leerde schrijven. Davis Guggenheim (‘An Inconvenient Truth’) praatte met intimi en Gates zelf over ’s mans karakter, Microsoft en zijn vele filantropische projecten: sinds de oprichting in 1994 heeft zijn foundation al meer dan 50 miljard dollar geïnvesteerd in goede doelen.