De beste docureeks aller tijden. Zo wordt ‘Up’ van Michael Apted, als regisseur ook bekend van ‘Gorillas in the Mist’ en de James Bond-film ‘The World Is Not Enough’, weleens genoemd. In elk geval is het de reeks die zich het langst over de tijd uitstrekt: Apted begon ermee in 1963, toen hij voor de Britse tv een reportage maakte over een groep kinderen van 7 jaar oud uit alle lagen van de bevolking. Het resultaat beviel hem zo goed dat hij besloot om elke zeven jaar opnieuw aan te kloppen bij de veertien jongens en meisjes en het kronkelige pad van hun leven vast te leggen.