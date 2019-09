'Patser' op NPO3: een vlammende sollicitatiebrief naar Hollywood

MISDAAD Adil El Arbi en Bilall Fallah vertellen het verhaal van enkele Marokkaans-Vlaamse wannabe-gangsters die zich aan cokehandel wagen en het aan de stok krijgen met een meedogenloze dealer. Héél origineel is het niet, maar de regisseurs hebben er een vlammende sollicitatiebrief naar Hollywood van gemaakt. Elke seconde schreeuwt hun voorliefde uit voor de genrecinema waarmee ze zijn opgegroeid: de Scorsese van ‘Casino’, de De Palma van ‘Scarface’, de Spike Lee van ‘Clockers’, en euh… er zit best ook wat Michael Bay in. ‘Patser’ knált van het scherm, met schreeuwerige neonkleuren, een hyperkinetische montage, bonkende muziek en in your face geweld. Razend knap, alleen offeren ze er wel diepgang voor op. De kritiek op de war on drugs in Antwerpen en het racisme bij de politie gaat verloren in het gedrang. Maar wát een gedrang!