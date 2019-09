Beklijvende televisie op woensdagavond: de HBO-reeks ‘Sharp Objects’, waarin journaliste Camille Preaker in haar geboortedorp op zoek gaat naar een verdwenen meisje en een moordenaar. Gillian Flynn van ‘Gone Girl’ schreef de gelijknamige roman en Jean-Marc Vallée, maker van ‘Big Little Lies’, verfilmde het in een achtdelige reeks. Patricia Clarkson won een Golden Globe voor haar bijrol als de lastige moeder van Camille, maar hoofdrolspeelster Amy Adams had evengoed een prijs verdiend, al was het maar omdat ze elke dag een dramatische transformatie moest ondergaan op de set.