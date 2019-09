'Inside The Vatican' op BBC2: voorbereidingen op het paasfeest en seksschandalen

RELIGIE Het Vaticaan staat niet meteen bekend als een toonbeeld van transparantie, maar daar wil paus Franciscus verandering in brengen. Hij liet in 2018 een cameraploeg van de BBC toe om een jaar lang het leven in de stadstaat te volgen. Echt veel is er niet gebeurd, want het resultaat, ‘Inside the Vatican’, telt nauwelijks twee afleveringen en de eerste is helemaal opgehangen aan de voorbereidingen op het paasfeest en de komst van duizenden gelovigen naar het Sint-Pietersplein. Dan belooft de tweede aflevering meer vuurwerk, want die gaat over de seksschandalen die de kerk de afgelopen jaren hebben geteisterd. Eind augustus, enkele weken voor het bezoek van de paus aan Ierland, verscheen in de VS een lijvig rapport over hoe de kerk daar decennialang misbruik door priesters had toegedekt. Daardoor stond het bezoek – de eerste keer in veertig jaar dat een paus Ierland aandeed – vooral in het teken van de schandalen.