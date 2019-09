'Mindhunter': In het hoofd van seriemoordenaars

Jonathan Groff is een veelzijdige acteur, dat is het minste wat je kunt zeggen. In de muzikale comedyreeks ‘Glee’ (ook op Netflix te bekijken) speelt hij de gladde Jesse St. James die zingend en dansend het hart van Rachel Berry verovert. In ‘Mindhunter’ kruipt hij dan weer in de huid van de onderkoelde en hyperambitieuze FBI-agent Holden Ford, die er in de jaren 70 voor ijverde om seriemoordenaars en psychopaten niet te laten wegrotten in hun cel, maar om ze te interviewen en die kennis te gebruiken om andere misdadigers te vatten. Het personage is gebaseerd op FBI-agent John E. Douglas en zijn pionierswerk als profiler, maar David Fincher goot zijn verhalen in een reeks die vooral gaat over hoe geobsedeerd de samenleving en de media zijn door seriemoordenaars. Dat laatste heeft Groff ook zelf gemerkt.