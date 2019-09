'Criminal' op Netflix: eindelijk nog eens een Europese coproductie die niet geforceerd aanvoelt?

Nu te zien op Netflix

SERIE Coproducties van tv-zenders uit verschillende Europese landen leveren vaak een middelmatig schouwspel op waarin de personages op een geforceerde manier langs allerlei locaties passeren – want elke producent wil zijn land in beeld – en gespeeld worden door schabouwelijk Engels sprekende acteurs. Die valkuilen probeert Netflix in het nieuwe ‘Criminal’, dat opgenomen is in Frankrijk, Duitsland, Spanje en het VK, te ontwijken door iedereen apart zijn ding te laten doen. De twaalf afleveringen uit het eerste seizoen zijn netjes verdeeld per land, en alles wordt opgenomen door lokale regisseurs en acteurs. Rode draad: elke aflevering speelt zich af in een verhoorkamer van de politie en toont hoe agenten een verdachte ondervragen. Of ‘Criminal’ twaalf keer raak schiet, valt af te wachten, maar de namen doen alvast het beste verhopen: zo wordt het Duitse luik geregisseerd door Oliver Hirschbiegel, duikt David ‘Dr Who’ Tennant op in een Engelse aflevering en is de Belg Jérémie Renier te zien in een Franse episode.