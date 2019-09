'American Horror Story' op Fox: al negen seizoenen lang kwaliteit

Nu te zien op Fox

SERIE Acht seizoenen later levert de serie van Ryan Murphy – de man achter ‘Pose’, ‘American Crime Story’ en het langverwachte ‘The Politician’, eind deze maand op Netflix – nog altijd kwaliteit af. Elke jaargang vertelt een eigen verhaal en draagt een andere ondertitel, en voor het nieuwe, negende seizoen is dat ‘1984’. Geen verwijzing naar George Orwells beroemde sf-roman, maar naar het jaartal waarin dit seizoen zich afspeelt. De jaren 80 waren ook de hoogdagen voor de slasherfilms, met klassiekers als ‘Friday the 13th’ en ‘Nightmare on Elm Street’. Murphy lijkt in ‘AHS: 1984’ zijn eigen visie op dat genre te geven, met een verhaal over een kamp dat uitdraait op een bloedbad.