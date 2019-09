'John Wick: Chapter 3 - Parabellum' op Proximus en Telenet: De adrenaline spuit uit je poriën

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Kletterende shoot-outs, een nachtelijke grootstadsatmosfeer, schitterend gechoreografeerde lijf-aan-lijfduels die maken dat de adrenaline uit je poriën spuit: ook in ‘John Wick: Chapter 3 – Parabellum’, het sluitstuk van de franchise over de zwijgzame killer in het donkere maatpak (Keanu Reeves), zijn alle bekende ingrediënten weer ruimschoots aanwezig. Maar het allerleukste is natuurlijk dat ook ‘John Wick 3’ zich opnieuw afspeelt in dat merkwaardige, graphic novel-achtige universum waar iedereen zich aan bepaalde codes dient te houden en waar zelfs de bedelaar op het trottoir een killer zou kunnen zijn. In één van de spectaculairste scènes zien we hoe Wick enkele boosaardige motorrijders van zich af probeert te slaan terwijl hijzelf op een paard zit: om te hinniken van plezier.

Lees hier onze uitgebreide recensie van 'John Wick: Chapter 3 - Parabellum'