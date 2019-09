Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Na de aanslagen op Charlie Hebdo en de Bataclan in 2015 vatten de gebroeders Dardenne het idee op om een film te maken over een geradicaliseerde moslim. Het verrassende aan het eindresultaat is dat de Dardennes van hun hoofdpersonage geen volwassen extremist met een kalasjnikov hebben gemaakt, maar een 13-jarige scholier met een – jawel – dodelijk tandenborsteltje. Is het voor een geradicaliseerde moslim mogelijk om zijn extreme overtuigingen achter zich te laten, of is zo iemand reddeloos verloren? De vraag valt moeilijker te beantwoorden dan ‘Kaas of hesp?’, maar gelukkig hebben de broers de kwestie verpakt in een meeslepend drama waarin de spanning geregeld te snijden is. De regieprijs die ze in Cannes hebben gekregen, is dan ook extreem verdiend.

