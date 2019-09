Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Over drastische carrièrewissels gesproken: in het jaar 2000 werd Kenneth Mercken Belgisch kampioen bij de eliterenners zonder contract, maar na een nare ervaring met epo stopte hij met de wielersport en schoolde hij zichzelf om tot filmregisseur. Geen slechte beslissing, want zijn semi-autobiografische langspeelfilmdebuut ‘Coureur’, over een beloftevolle wielrenner (Niels Willaerts) die er alles aan doet om de mislukte wielerdroom van zijn vader (Koen De Graeve) waar te maken, is een knap gefilmd drama dat u de donkere kant van de wielerwereld laat zien: de twijfelachtige doktersvoorschriften, de injecties, de bloedtransfusies. Tegelijk schildert de cineast een ontroerend portret van de relatie tussen een zoon en zijn fanatieke vader. Van ons krijgt Mercken een contract.

Lees hier onze uitgebreide recensie van 'Coureur'.