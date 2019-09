De films die u deze week moet zien (van 20 tot 26 september)

CANVAS, VRIJDAG 20 SEPT., 21.20

DRAMA Timothy Spall speelt de rol van zijn leven als de Britse kunstschilder William Turner in deze wat afstandelijke biopic van Mike Leigh. Maar die afstandelijkheid hoort erbij: Spall zet de man immers neer als een knorrende en brommende misantroop met stiekem een groot hart. Weerbarstige, maar pakkende cinema.

ÉÉN, VRIJDAG 20 SEPTEMBER, 23.25

DRAMA Het debuut van Paul Thomas Anderson (‘There Will Be Blood’) was meteen een indrukwekkend visitekaartje. John C. Reilly speelt een berooide gokker die min of meer geadopteerd wordt door de mysterieuze Sydney (Philip Baker Hall). Andersons elegante regiestijl en zijn obsessie met vader-zoonrelaties waren hier al overduidelijk.

VTM, VRIJDAG 20 SEPTEMBER, 23.25

DRAMA De gebroeders Coen voegen een onvergetelijk personage toe aan hun lange lijst van memorabele losers (zie ook ‘Fargo’ en ‘A Serious Man’) met dit verhaal over een folkzanger die maar niet aan de bak komt in het New York van de jaren 60. Vlijmscherpe humor en oprecht pathos gaan prachtig hand in hand.

CANVAS, ZATERDAG 21 SEPT., 22.30

DRAMA Robert De Niro won een Oscar voor zijn rol als Jake LaMotta, een bokskampioen die buiten de ring zijn paranoia en onzekerheid botvierde op zijn vrouw. Magistrale tragedie over toxic masculinity (nog voor die term bestond), gedraaid in magnifiek zwart-wit en uiteraard briljant geacteerd. Eén van Martin Scorsese’s allerbeste.

NPO 3, ZATERDAG 21 SEPT., 23.55

THRILLER Bill Pullman speelt een saxofonist die zijn vrouw vermoordt en in de gevangenis plots verandert in iemand anders. Dénken we. Eerlijk gezegd konden we niet helemaal volgen, maar dat is dan ook niet de bedoeling. Een surreële trip door het onderbewustzijn van David Lynch, volgens een hypnotiserende droomlogica.

BBC 2, ZATERDAG 21 SEPT., 0.15

DRAMA Anthony Minghella draaide na ‘The English Patient’ deze broeierige verfilming van een roman van Patricia Highsmith. Matt Damon speelt een jonge bedrieger die zich wil binnenwurmen in het leven van rijkeluiszoon Jude Law, met dodelijke gevolgen. Spannende thriller met een verleidelijke beeldvoering en een glansrol voor Damon.

NPO 3, ZONDAG 22 SEPTEMBER, 20.15

MISDAAD Adil El Arbi en Bilall Fallah vertellen het verhaal van enkele Marokkaans-Vlaamse wannabe-gangsters die zich aan cokehandel wagen en het aan de stok krijgen met een meedogenloze dealer. Héél origineel is het niet, maar de regisseurs hebben er een vlammende sollicitatiebrief naar Hollywood van gemaakt. Elke seconde schreeuwt hun voorliefde uit voor de genrecinema waarmee ze zijn opgegroeid: de Scorsese van ‘Casino’, de De Palma van ‘Scarface’, de Spike Lee van ‘Clockers’, en euh… er zit best ook wat Michael Bay in. ‘Patser’ knált van het scherm, met schreeuwerige neonkleuren, een hyperkinetische montage, bonkende muziek en in your face geweld. Razend knap, alleen offeren ze er wel diepgang voor op. De kritiek op de war on drugs in Antwerpen en het racisme bij de politie gaat verloren in het gedrang. Maar wát een gedrang!

CAZ, ZONDAG 22 SEPTEMBER, 23.20

KOMEDIE Venijnige oorlogssatire van Robert Altman die zich afspeelt in een medische eenheid van het Amerikaanse leger in Korea. Wanneer de personages geen aan flarden geschoten soldaten moeten oplappen, hebben ze niets anders te doen dan te drinken en kinderachtige grappen met elkaar uit te halen. Gedurfd cynisch.

CAZ, MAANDAG 23 SEPt., 20.40

DRAMA Alec Baldwin en Anthony Hopkins crashen samen ergens in de wildernis van Alaska en moeten de beschaving zien te bereiken. Klein detail: Baldwin heeft aangepapt met Hopkins’ vrouw, wat, euh… enige spanning creëert tussen hen. Macho-cinema, geschreven door theaterauteur David Mamet, met sterke vertolkingen en dialogen.

VITAYA, MAANDAG 23 SEPt., 20.40

DRAMA Pittoresk historisch drama, gebaseerd op de romanklassieker van Thomas Hardy, met Carey Mulligan als vrijgevochten deerne en Matthias Schoenaerts als bonkige schaapherder die haar hart op hol doet slaan. Erg klassiek, maar knap in beeld gebracht en de passie tussen de hoofdpersonages is oprecht voelbaar.

Q2, WOENSDAG 25 SEPt., 22.25

HORROR Guillermo del Toro regisseerde deze visueel verrukkelijke haunted house-film, over een jonge vrouw die halsoverkop trouwt en met haar kersverse echtgenoot én diens zus in een gothic spookhuis gaat wonen. Gemaakt met enorm veel liefde voor het genre en ouderwets vakmanschap. Jessica Chastain steelt de show als kwaadaardige schoonzus.