De documentaires die u deze week graag informeren (van 20 tot 26 december)

Inside the Vatican

BBC 2, vrijdag 20 september, 22.00

RELIGIE Het Vaticaan staat niet meteen bekend als een toonbeeld van transparantie, maar daar wil paus Franciscus verandering in brengen. Hij liet in 2018 een cameraploeg van de BBC toe om een jaar lang het leven in de stadstaat te volgen. Echt veel is er niet gebeurd, want het resultaat, ‘Inside the Vatican’, telt nauwelijks twee afleveringen en de eerste is helemaal opgehangen aan de voorbereidingen op het paasfeest en de komst van duizenden gelovigen naar het Sint-Pietersplein. Dan belooft de tweede aflevering meer vuurwerk, want die gaat over de seksschandalen die de kerk de afgelopen jaren hebben geteisterd. Eind augustus, enkele weken voor het bezoek van de paus aan Ierland, verscheen in de VS een lijvig rapport over hoe de kerk daar decennialang misbruik door priesters had toegedekt. Daardoor stond het bezoek – de eerste keer in veertig jaar dat een paus Ierland aandeed – vooral in het teken van de schandalen.

Forests of Fear

Canvas, zaterdag 21 september, 20.15

MILIEU Deze ‘Vranckx’-reportage klinkt een beetje als een horrorfilm en dat is ze eigenlijk ook: ze gaat over hoe de bewoners van het regenwoud in Congo – mens en dier – op wrede wijze weggejaagd worden.

MANU

Canvas, zondag 22 september, 21.55

PORTRET Manu Bonmariage, de geestelijke vader van het RTBF-programma ‘Strip-Tease’, is vandaag 76 jaar en lijdt aan de ziekte van Alzheimer. Zijn dochter Emmanuelle maakte een afscheidsportret.

De laatste Flandrien

Canvas, maandag 23 september, 21.20

SPORT ‘Belga Sport’-aflevering over Seán Kelly, de Ierse boerenzoon die eind jaren 70 naar Vlaanderen kwam om te koersen en onder meer Parijs-Roubaix en Luik-Bastenaken-Luik won.

The $50 million art swindle

BBC 2, maandag 23 september, 22.00

MISDAAD Lange documentaire over Michel Cohen, een kunsthandelaar die met geleende schilderijen zijn schulden afbetaalde en begin 2001 met zijn familie met de noorderzon verdween.

Vaccine wars

BBC 2, donderdag 26 september, 22.00

WETENSCHAP Wie zijn de mensen die niet geloven in vaccins? Wat drijft hen? En wat zijn de gevolgen voor wie zich wél laat inenten? De BBC zoekt het uit in deze documentaire.