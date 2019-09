Gert Verhulst voortaan ook het slimste jurylid: 'Heel veel wordt er niet van mij verwacht'

Bij VIER gaan ze er – misschien ook wel terecht – van uit dat ze hun kijkers nooit te veel Gert Verhulst kunnen geven: bovenop zijn dagelijkse babbelprogramma ‘Gert Late Night’ en het co-hostschap van ‘Dancing with the Stars’ zal gouden Gertje de komende maanden ook in actie komen als jurylid in het zeventiende seizoen van ‘De slimste mens’.

Gert Verhulst «‘De slimste mens’ doet het dit jaar met een poule van maar liefst 25 juryleden, van wie de meesten bijgevolg maar twee of hooguit drie keer aan de bak moeten. Van die meesten ben ik er eentje.»

HUMO Heeft Erik Van Looy lang moeten aandringen?

Verhulst «Niet echt. Hij heeft me een keer gebeld met de vraag, waarop ik eerst wat tijd heb gekocht: ‘Ja, ik weet nog niet juist wat en hoe, bel me nog eens terug.’ Ik dacht: die gaat toch niet terugbellen. Maar jawel, hoor. En die tweede keer vertelde hij me ook nog naast wie ik in het jurydeskje zou zitten. Toen ik dat wist, heb ik maar toegehapt.»

HUMO Wie dan?

Verhulst «James Cooke en Marc-Marie Huijbregts.»

HUMO Ha, the only gays in the village.

Verhulst «Ik ben een fan van James, ik bewonder hem om zijn gevatheid. En met Marc-Marie heb ik een goede band sinds ik hem een aantal jaar geleden uitgerekend in ‘De slimste mens’ naar huis heb gespeeld.»

HUMO Naar verluidt was het op uitdrukkelijk verzoek van Marc-Marie zelf dat ze jou gevraagd hebben: hij wilde jou naast zich.

Verhulst «Kijk eens aan, dat is een zeer grote eer.»

HUMO Heeft Erik Van Looy je dat dan niet verteld?

Verhulst «Nee. Erik vertelde me dat ze me wilden omdat ik ongelooflijk grappig ben. Nee, grapje. Ik denk dat ze het bij ‘De slimste mens’ wel leuk vonden dat ik een link met het programma heb, omdat ik indertijd het record heb gebroken door elf afleveringen te overleven.»

HUMO Ga jij je grapjes op voorhand laten uitschrijven, zoals sommige juryleden, of zie je op het moment zelf wel wat er je te binnen schiet?

Verhulst «Ik denk dat ik de gulden middenweg zal proberen te zoeken. Het leukste is natuurlijk om te kunnen inspelen op wat er tijdens de opnames gebeurt, maar het kan toch geen kwaad om een aantal mopjes achter de hand te hebben voor als de inspiratie wat minder is. In ieder geval weet ik nu al dat ik daar een pak relaxter zal zitten dan toen ik zelf meedeed. Eigenlijk wordt er als jurylid niet zo heel veel van je verwacht, hè? Het zijn vooral de kandidaten waar het om draait. Indertijd heb ik vaak genoeg gedacht: zat ik dáár maar.»