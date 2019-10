'Das Boot': na de film, de tv-serie: 'Duitsers' moeten in legeruniform'

Tom Wlaschiha «Ik kan de kijker meteen geruststellen: de serie heeft werkelijk níéts met de film te maken. Toen ik voor ‘Das Boot’ werd gepolst, vroeg ik meteen: ‘Jullie willen toch geen remake brouwen, hè? Je kunt de film onmogelijk verbeteren.’ Ik heb op mijn 17de de set in München bezocht en ‘Das Boot’ toen voor het eerst gezien. Ik was zwaar onder de indruk. Maar de producers hebben me meteen verteld dat de serie is gebaseerd op de hoofdstukken uit het boek van Lothar-Günther Buchheim die de film niet hebben gehaald. Het verhaal begint negen maanden na het einde van de film en volgt andere personages.»