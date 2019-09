ACTIE In 2007 zeiden Matt Damon en regisseur Paul Greengrass de Jason Bourne-serie vaarwel met ‘The Bourne Ultimatum’, maar zoals Marco Borsato ons leerde: afscheid nemen bestaat niet. Zeker niet als er veel geld mee gemoeid is. De reboot ‘The Bourne Legacy’ met Jeremy Renner was geen hoogvlieger, en dus werden Damon en Greengrass opnieuw aan boord gehaald om de franchise te reanimeren. Met succes. Zo zoekt de plot mooi aansluiting bij het paranoïde Snowden-tijdperk: de Amerikaanse overheid wil haar burgers afluisteren via hun smartphone en wanneer dat dreigt uit te lekken, vallen er doden. Het verhaal heeft body, Matt Damon is overtuigend stoïcijns in de hoofdrol, en de achtervolgingsscène in Athene en de climax, waarbij de halve Strip in Las Vegas in puin wordt gelegd, zijn werkelijk fenomenaal.