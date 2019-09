Het tere geweten van Rolf Lassgard in 'Hunters': 'Het voelt alsof ik mijn publiek in de steek heb gelaten'

Een bedrijf wil een mijn bouwen in een stadje in het Hoge Noorden van Zweden, tegen de wil van enkele milieuactivisten in. Als één van de ondernemers bij een gruwelijke aanrijding gedood wordt, moet rechercheur Erik Bäckström (Rolf Lassgard), die zich na een lang verblijf in Stockholm in de ongerepte natuur heeft gevestigd, de hele zaak onderzoeken in de nieuwe zesdelige Zweedse misdaadreeks ‘Hunters’.