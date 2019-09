'Marianne and Leonard: words of love' op BBC2: Cohens belangrijkste muze

MUZIEK De vrouw die hij bewierookt, is Marianne Ihlen, een Noorse schone met wie Cohen begin jaren 60 een relatie begon, nadat ze elkaar hadden ontmoet op het Griekse eiland Hydra. Ihlen was op dat moment getrouwd en moeder van één kind, maar in tijden van vrije liefde bleek dat geen groot bezwaar. Cohen was toen alleen nog maar bekend als schrijver van de experimentele roman ‘Beautiful Losers’ en stond aan het begin van zijn muzikale carrière. Ihlen groeide uit tot zijn belangrijkste muze. Later dreven de twee uiteen, maar Ihlen bleef wel altijd een belangrijke plek in Cohens leven en hart innemen. Nick Broomfield, regisseur van muziekfilms als ‘Biggie & Tupac’ en ‘Kurt & Courtney’, belicht in ‘Marianne and Leonard’ de onconventionele relatie van de twee, vanaf het begin van hun relatie tot aan de dood van Ihlen in 2016.