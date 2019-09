'The Politician' op Netflix: scherpe oneliners, uitzinnige personages en beroemde sterren

Nu te zien op Netflix

SERIE Ter vergelijking: David Benioff en D.B. Weiss, het duo achter ‘Game of Thrones’, tekenden onlangs een contract bij Netflix voor ‘maar’ 200 miljoen dollar. De verwachtingen zijn dus hooggespannen voor Murphy, en voor ‘The Politician’, het eerste project waarmee hij op Netflix naar buiten komt. ‘The Politician’ is een satirische serie over Payton Hobart, een ambitieuze jongeman die ooit president wil worden en als beginpunt zijn zinnen heeft gezet op een verkiezing in zijn middelbare school. Verwacht een hoop scherpe oneliners, uitzinnige personages, beroemde sterren (zoals Gwyneth Paltrow, die de moeder van Payton speelt) en onverwachte maar niet altijd even geloofwaardige wendingen. Kortom: alles wat de series van Murphy in het verleden vaak onweerstaanbaar en af en toe onuitstaanbaar maakte.