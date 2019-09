De 'Transparent'-finale op Amazon Prime Video: een heel opmerkelijke manier van afscheid nemen

Nu te zien op Amazon Prime Video

SERIE Toen ze in 2014 van start ging, werd de serie door iedereen bejubeld en enkele maanden later triomfeerde ze ook op de Golden Globes: daar won ‘Transparent’ onder meer als eerste reeks van een streamingdienst de prijs voor beste serie. Eind 2017, toen seizoen 4 net begonnen was, werd hoofdrolspeler Jeffrey Tambor in volle #MeToo-tijden echter beschuldigd van seksueel wangedrag. Even later stapte hij op en het al bestelde vijfde seizoen werd gereduceerd tot één lange finale aflevering. Daarin nemen cast en makers op een heel opmerkelijke manier afscheid van hun publiek: met een musical. Maura – de rol van Tambor – is namelijk overleden en dat is voor haar familie en vrienden het startsein om al zingend en dansend terug te blikken op hun leven samen.