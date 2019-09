'On becoming a God in Central Florida' op Play

Nu te zien op Play

SERIE Het is een goede week voor wie graag bekende actrices in een tv-serie ziet: naast Gwyneth Paltrow in ‘The Politician’ maakt ook Kirsten Dunst haar opwachting op het kleine scherm, in de nieuwe zwarte komedie ‘On Becoming a God in Central Florida’. Dunst speelt Krystal Stubbs, een jonge moeder die moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen en met lede ogen ziet hoe haar man Travis (Alexander Skarsgard) al hun geld in het louche Founders American Merchandise, oftewel FAM, investeert. In tegenstelling tot Travis heeft Krystal door dat FAM in essentie een piramidespel is waar enkel de bazen rijk van worden. Haar oplossing is niet om haar man tegen zichzelf te beschermen, maar om zelf te proberen op te klimmen binnen FAM en een graantje van de inkomsten mee te pikken.