'Rocketman' op Proximus en Telenet: niet vrij van sentiment, maar who cares?

Deze biopic over het leven van Elton John is niet vrij van sentiment, maar who cares?

FILM Wanneer de jonge Elton in zijn ouderlijke huis in zijn onderbroek achter de piano gaat zitten en de melodie van ‘Your Song’ uit zijn mouw zwiert, mag een close-up van zijn ontroerde grootmoeder uiteraard niet ontbreken: héérlijk! Daarnaast pakt regisseur Dexter Fletcher, die ervaring opdeed in de regiestoel van ‘Bohemian Rhapsody’, uit met een reeks fantasierijke sequenties, zoals die waarin Elton al pianospelend létterlijk omhoog zweeft. Puike vertolkingen ook van Taron Egerton als Elton, Jamie Bell als Bernie Taupin, en van Richard Madden, Robb Stark in ‘Game of Thrones’, als Eltons schofterige vriendje John Reid. Elton John die staat te muilen met de koning van het Noorden: groovy!