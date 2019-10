'Queen of Hearts' op Proximus en Telenet: 'Fatal Attraction'-achtige erotische thriller

Het huwelijksbootje even ontglippen om met een ander tussen de lakens te duiken: spannend! Maar je echtgenoot bedriegen met je stiefzoon? Hoho, dát is pas tuchteloos!

FILM Dat is precies wat er gebeurt in ‘Queen of Hearts’: ten einde te ontsnappen aan de verstikkende sleur van haar huwelijk, gaat Anne, een advocate die zich uitgerekend in kindermisbruik heeft gespecialiseerd, aan de scharrel met de minderjarige zoon van haar man. Deze aanrader, die het midden houdt tussen een ‘Fatal Attraction’-achtige erotische thriller en een beklemmend psychologisch drama, is het werk van enkele zeer begaafde vrouwen: regie en scenario zijn van May el-Toukhy en de rol van Anne wordt magistraal gespeeld door de Zweedse diva Trine Dyrholm.