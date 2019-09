'Red Joan' op Proximus en Telenet: conventioneel, maar entertainend historisch drama

Nu te zien op Proximus & Telenet

FILM Ofschoon ‘Red Joan’ nooit helemaal duidelijk maakt waarvan wij die Joan eigenlijk zouden moeten redden (een tirannieke echtgenoot? Een hongerige haai?), hebben we hier te maken met een deftig, op ware feiten gebaseerd drama over een beminnelijke Britse dame die het communistische gedachtegoed aanhing (ah, vandáár! Duh!) en gedurende veertig jaar gevoelige informatie over het Britse nucleaire programma doorspeelde naar de KGB. Hoewel de rol van de oudere Joan wordt vertolkt door de altijd weer voortreffelijke Judi Dench, M in de James Bond-franchise, hoeft u géén kletterende actietaferelen te verwachten: spannender dan een scène waarin Joan tijdens een razzia haar spionageapparatuur snelsnel in haar maandverband probeert te verstoppen, wil ‘Red Joan’ nooit worden. Een conventioneel, maar entertainend historisch drama.