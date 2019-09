De films die u deze week moet zien (van 27 september tot 3 oktober)

VIER, VRIJDAG 27 SEPTEMBER, 20.35

ACTIE Tom Cruise rent zich naar goede gewoonte rot in deze actiefilm, waarin hij een soldaat speelt die het opneemt tegen aliens, en die telkens hij sterft opnieuw tot leven komt. ‘Groundhog Day’ met meer bloed en explosies, dus. Maar die onnozele premisse werkt prima, dankzij de strakke regie van Doug Liman.

CANVAS, VRIJ. 27 SEPTEMBER, 21.20

BIOPIC Vanonder een dikke laag make-up speelt Gary Oldman Winston Churchill, tijdens de periode waarin hij eerste minister werd en de evacuatie van Duinkerke moest leiden. Erg klassieke acteurscinema, die een gebrek aan inspiratie compenseert met vakkundigheid én de knappe vertolking van Oldman.

EEN, VRIJDAG 27 SEPTEMBER, 23.25

HORROR Ze zijn er een maand te vroeg mee, maar élke gelegenheid is goed om deze klassieker van John Carpenter te (her)ontdekken. Veel gore scènes zitten er niet in, maar Carpenters camera glijdt zo suggestief door de decors en zijn muziek is zo beklijvend, dat je toch met klamme handjes zit te kijken.

Q2, ZATERDAG 28 SEPTEMBER, 20.30

ACTIE In 2007 zeiden Matt Damon en regisseur Paul Greengrass de Jason Bourne-serie vaarwel met ‘The Bourne Ultimatum’, maar zoals Marco Borsato ons leerde: afscheid nemen bestaat niet. Zeker niet als er veel geld mee gemoeid is. De reboot ‘The Bourne Legacy’ met Jeremy Renner was geen hoogvlieger, en dus werden Damon en Greengrass opnieuw aan boord gehaald om de franchise te reanimeren. Met succes. Zo zoekt de plot mooi aansluiting bij het paranoïde Snowden-tijdperk: de Amerikaanse overheid wil haar burgers afluisteren via hun smartphone en wanneer dat dreigt uit te lekken, vallen er doden. Het verhaal heeft body, Matt Damon is overtuigend stoïcijns in de hoofdrol, en de achtervolgingsscène in Athene en de climax, waarbij de halve Strip in Las Vegas in puin wordt gelegd, zijn werkelijk fenomenaal.

NPO 3, ZAT. 28 SEPTEMBER, 15.30

FAMILIE Schattige jeugdfilm van Vincent Bal, gebaseerd op het boek van Annie M.G. Schmidt. Carice Van Houten brak internationaal door dankzij haar rol als kat die een menselijke vorm kan aannemen, terwijl cabaretier Theo Maassen ingetogen acteert als eenzame journalist. Een charmant sprookje voor jong en oud.

VIER, ZAT. 28 SEPTEMBER, 20.05

SF Matthew McCounaughey trekt de ruimte in, op zoek naar een nieuwe bewoonbare planeet, nadat de mensheid de aarde onleefbaar heeft gemaakt. Christopher Nolans meest ambitieuze film: een bijna drie uur durend sf-epos vol imposante actie, verbluffende special effects en een imposante score van Hans Zimmer.

NPO 2, ZAT. 28 SEPTEMBER, 23.30

KOMEDIE Colin Farrell heeft 45 dagen om een lief te vinden, anders verandert hij in een kreeft. Ziedaar de geschifte premisse van deze dystopische film van Grieks surrealist Yorgos Lanthimos. Het is misschien even wennen aan het lijzige toontje en de gortdroge humor, maar de satire is messcherp.

VTM, ZATERDAG 28 SEPTEMBER, 0.10

KOMEDIE Stiekem maakt Noah Baumbach al zowat een decennium lang films waarin de millennialgeneratie loepzuiver in beeld wordt gebracht: in al zijn arrogantie, egocentrisme, idealisme, verwardheid en goede bedoelingen. Hier steelt Greta Gerwig de show als avontuurlijke ziel die haar ingetogen stiefzus op sleeptouw neemt.

CAZ, ZONDAG 29 SEPTEMBER, 20.40

ACTIE De ‘Mission’-franchise vond pas echt zijn draai in dit genietbare derde deel, dat uiteraard boordevol zotte stunts zit, maar ook zelfrelativerende humor bevat. Philip Seymour Hoffman is een schurk die op zoek is naar de ‘rabbit’s foot’ – iets waarvan zelfs nooit wordt uitgelegd wát het precies is: een zogenaamde MacGuffin.

ZES, WOENSDAG 2 OKTOBER, 20.35

OORLOG In 1993 stortte een Black Hawk-helikopter van het Amerikaanse leger neer in vijandig gebied in Somalië. Ridley Scotts recreatie van dat incident is briljant geregisseerde actiecinema – je voelt de kogels bijna langs je oren suizen. Uitgebracht enkele maanden na 9/11, was dit exact wat het Amerikaanse publiek nodig had.

CAZ, DONDERDAG 3 OKTOBER, 22.25

KOMEDIE Geestige zombiekomedie waarin Jesse Eisenberg samen met een toen nog onbekende Emma Stone op de vlucht slaat voor een leger ondoden. De film valt een beetje uit elkaar in een collectie sketches, maar gelukkig zijn die wel vaak enorm grappig. Bevat ook een weergaloze cameo van Bill Murray.