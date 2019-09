De documentaires die u deze week graag informeren (van 27 september tot 3 oktober)

Marianne and Leonard: words of love

BBC 2, zaterdag 28 september, 22.00

MUZIEK ‘So long, Marianne’, zingt Leonard Cohen in één van zijn bekendste songs. De vrouw die hij bewierookt, is Marianne Ihlen, een Noorse schone met wie Cohen begin jaren 60 een relatie begon, nadat ze elkaar hadden ontmoet op het Griekse eiland Hydra. Ihlen was op dat moment getrouwd en moeder van één kind, maar in tijden van vrije liefde bleek dat geen groot bezwaar. Cohen was toen alleen nog maar bekend als schrijver van de experimentele roman ‘Beautiful Losers’ en stond aan het begin van zijn muzikale carrière. Ihlen groeide uit tot zijn belangrijkste muze. Later dreven de twee uiteen, maar Ihlen bleef wel altijd een belangrijke plek in Cohens leven en hart innemen. Nick Broomfield, regisseur van muziekfilms als ‘Biggie & Tupac’ en ‘Kurt & Courtney’, belicht in ‘Marianne and Leonard’ de onconventionele relatie van de twee, vanaf het begin van hun relatie tot aan de dood van Ihlen in 2016.

Het raadsel Rembrandt

NPO 2, zaterdag 28 september, 21.10

KUNST Nieuwe vierdelige documentairereeks waarin Onno Blom, auteur van de biografie ‘De jonge Rembrandt’, het leven van de beroemde 17de-eeuwse kunstschilder belicht.

Overleven in de chaos

NPO 2, zondag 29 september, 21.00

PSYCHOLOGIE De westerse wereld is nog nooit zo rijk en veilig geweest, maar tegelijk was het aantal psychische problemen nog nooit zo hoog. Leggen we onszelf te veel druk op?

Roland Liboton

Canvas, maandag 30 september, 21.20

SPORT In de laatste aflevering van het nieuwe seizoen belicht ‘Belga Sport’ de carrière van veldrijder Roland Liboton, een loopbaan met onwaarschijnlijk hoge pieken maar evenveel diepe dalen.

What Britain buys and sells in a day

BBC 2, maandag 30 september, 22.00

ACTUA Een maand vóór de brexitdeadline start de BBC met een drieluik over alle handel die dagelijks het VK in- en uitgaat, en de uitdagingen in geval van een no-dealbrexit.

Going viral

National Geographic, donderdag 3 oktober, 21.00

ACTUA In het oosten van Congo woedt het ebolavirus heviger dan ooit tevoren. Deze reportage volgt de hulpverleners die de patiënten bijstaan en de epidemie proberen in te dijken.