Er borrelt iets in Wallonië, en het is geen dampende pot everzwijn in Rochefortsaus. ‘Unité 42’, vanaf komende maandag op Eén, is na ‘La trêve’ en ‘Ennemi public’ al de derde Waalse tv-reeks in relatief korte tijd die zich kan meten met het betere Vlaamse werk – ‘De dag’, ‘Tabula rasa’ en the like. En kijk: net als in ‘La trêve’ is onze eigen Tom Audenaert ook in ‘Unité 42’ weer van de partij.