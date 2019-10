HUMO Joost, ik heb de aflevering al gezien en…

Joost Zweegers (snel) «Niks zeggen! Ik heb zelf nog niks gezien en ik wil me laten verrassen op 5 oktober tijdens de avant-première in Trix. Ik ben erg kritisch, zeker wanneer ik in schrijfmodus zit. Als je me dan vooraf beelden laat zien, zou ik meteen die hele docu willen veranderen.»