Joost Zweegers: 'Gaat Stijn Meuris verliefd op me worden?'

Het nieuwe seizoen van het bejubelde ‘Belpop’ bijt de spits af met een bloedmooie documentaire over Novastar , de naam waaronder Joost Zweegers al bijna vijfentwintig jaar met of zonder groep solo vaart.

HUMO Joost, ik heb de aflevering al gezien en…

Joost Zweegers (snel) «Niks zeggen! Ik heb zelf nog niks gezien en ik wil me laten verrassen op 5 oktober tijdens de avant-première in Trix. Ik ben erg kritisch, zeker wanneer ik in schrijfmodus zit. Als je me dan vooraf beelden laat zien, zou ik meteen die hele docu willen veranderen.»

HUMO Hoe verliepen de opnames?

Zweegers «Ze hebben één lang interview met me gedaan, vorige zomer. Ze wilden dat voorbereiden, maar dat moet je met mij niet doen – ik lul er maar op los. Ik ben gewoon gaan zitten en heb alles verteld wat ik me nog herinner. En ik heb namen gegeven van mensen van wie ik dacht dat ze iets over me konden vertellen.»

HUMO Veto’s gesteld?

Zweegers «Nee.»

HUMO Neil Young had dus gewoon geen zin om mee te werken?

Zweegers «Dat was mooi geweest, maar waarschijnlijk net iets te hoog gegrepen. Kijk, nu heb je toch weer iets verklapt (lacht).

»Weet je, ik ben een solo-artiest en heb in de loop der jaren met veel mensen gewerkt. Met de ene heb je nu eenmaal een betere relatie dan met de andere. Er zijn mensen die hebben gezegd: ‘Ik doe liever niet mee aan zo’n docu.’ Dat is hun keuze, maar ik heb met niemand ruzie.

»Als ik m’n carrière mocht overdoen, zou ik niks veranderen. Ik zit nog altijd minstens vier nachten per week muziek te maken in mijn kelder. Vind maar eens iemand die daar dertig jaar lang langs wil gaan zitten (lacht).»

HUMO Je vrouw en manager hebben de docu ook nog niet gezien?

Zweegers «Toch wel, en ze waren laaiend enthousiast. Mijn vrouw Isabelle zei dat er één beeld was dat ze eruit had willen halen – omdat je mijn blote buik zag of zo – maar goed, over het algemeen vond ze het heel mooi.

»Ik ben benieuwd, ik hoop dat ik het droog houd, daar in Trix. Als ik na het zien van die film eindelijk in mijn midlifecrisis beland, ga ik de makers natuurlijk wel aansprakelijk stellen (lacht). Stel je voor dat ik denk: dat was het dan.

»Vorige week zat ik in Japan voor een paar concertjes en kreeg ik in het midden van de nacht Stijn Meuris aan de telefoon, die de docu ook al had gezien: ‘Zo mooi, man!’ Hij had ’m twee keer na elkaar bekeken, zo geweldig vond-ie ’m. ‘Ik ben zo trots op jou.’ Ik dacht: wat is dat nou weer? Gaat hij op zijn leeftijd nog verliefd op me worden (lacht)?»

HUMO Wat ik het gênantste beeld vond…

Zweegers «Niks zeggen!»

HUMO Oké dan. Geniet ervan, zaterdag.

> Schrijf je nu in voor de Rock Rally 2020