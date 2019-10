'All the Money in the World' op Canvas, de film waar ze Kevin Spacey hebben uitgeknipt

THRILLER Waargebeurde thriller van Ridley Scott over John Paul Getty III, de rijkste man ter wereld, wiens kleinzoon in 1973 ontvoerd werd. Getty weigerde koudweg om het losgeld te betalen, wat het begin was van een lijdensweg voor zijn schoondochter Gail (Michelle Williams). Spacey speelde oorspronkelijk de rol van Getty, maar toen zijn #MeToo-schandaal losbarstte, besloot Scott om al zijn scènes (en dat zijn er wel wat) met zeven haasten opnieuw te draaien met Christopher Plummer. Een hele prestatie, maar was het ook een goede film? Met twee jaar afstand blijkt het vooral een film van knappe momenten en vertolkingen te zijn. Zowel Williams als Plummer zijn uitstekend, de beeldvoering is elegant en er zitten een paar intense scènes in, maar naar het einde toe had het allemaal toch wat meer schwung kunnen gebruiken. Niettemin interessant.