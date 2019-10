Een muzikale wereldreis met Mario Goossens van Triggerfinger: 'Ik duik in andermans miserie'

Karel Van Mileghem «Als laatstejaarsstudent journalistiek ben ik ooit naar Amerika gevlogen om er bij wijze van eindwerk een documentaire over BB King te draaien. Vers van het vliegtuig zag ik in de metro een dakloze zanger die zo geweldig mooi zong dat ik er compleet ondersteboven van was: als jong, naïef kereltje had ik nog nooit zo’n diepe connectie tussen miserie en muziek gevoeld.

»Later, toen ik mijn diploma op zak had, ben ik documentaires voor ngo’s beginnen te maken, onder meer in Azië en Zuid-Amerika, bij mensen die in moeilijke omstandigheden leefden. Ik zag één constante: dat muziek hoop bood. Zo is het idee beginnen te rijpen om dáár eens een documentaire over te maken. Op goed geluk ben ik naar New Orleans afgereisd, een stad die veel ellende gekend heeft, en met de beelden die ik geschoten had, ben ik op Mario afgestapt.»