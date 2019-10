'Punk' op Canvas: de ultieme docureeks over de geschiedenis van de punk

MUZIEK Als je de ultieme docureeks over de geschiedenis van de punk wilt maken, kan het wellicht geen kwaad om Iggy Pop als executive producer aan boord te hebben. De man die met The Stooges de lont mee aan het punkvat stak, komt niet alleen zelf uitgebreid aan het woord, hij haalde ook zijn adressenboekje boven en overtuigde onder meer John Lydon, Debbie Harry, Wayne Kramer, Jello Biafra en Henry Rollins om terug te blikken op hun carrière. Ze doen dat in aparte interviews en dat was waarschijnlijk geen slecht idee: een panelgesprek ter promotie van de start van ‘Punk’ op de Amerikaanse televisie dit voorjaar liep uit de hand toen John Lydon Henry Rollins en Marky Ramone begon uit te dagen en hun muziek ‘saai’ noemde. Het filmpje – bekijk het zeker even op het internet – is in elk geval een uitstekende smaakmaker voor de documentaire.