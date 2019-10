Breekt seizoen 11 van 'Modern Family' het Emmy-record van 'Frasier'?

Jarenlang was ‘Modern Family’ de lieveling van de Emmy Awards.

Nu te zien op Play

SERIE De sitcom won voor zijn eerste vijf seizoenen de Emmy voor ‘beste comedyserie’, en ook jaargangen zes tot en met acht waren genomineerd in dezelfde categorie. Daarna viel de reeks wat uit de gratie: het niveau van de grappen ging naar beneden en een brave serie als ‘Modern Family’ stond steeds minder op haar plaats in een categorie vol avontuurlijke comedy’s als ‘Atlanta’, ‘Black-ish’ of – de winnaar van dit jaar – ‘Fleabag’. Met het elfde en laatste seizoen, dat deze week begint, krijgen de schrijvers en acteurs wel nog één kans om geschiedenis te schrijven: momenteel moet ‘Modern Family’ het record van meest bekroonde sitcom nog delen met ‘Frasier’, met een zesde Emmy zou de reeks alleen op kop komen te staan.