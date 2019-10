'Rhythm + Flow', de eerste talentenjacht van Netflix

Nu te zien op Netflix

MUZIEK ‘This ain’t ‘The Voice’, muthafucka!’ De eerste talentenjacht van Netflix belooft nóg gevaarlijker te worden dan de tattoos van Sean Dhondt. Hiphopzangwedstrijd ‘Rhythm + Flow’ schuimt de straten van New York, Los Angeles, Atlanta en Chicago af, op zoek naar de volgende Koning of Koningin van de Rap. Aan street credibility geen gebrek: het programma wordt voorgezeten door Chance The Rapper, Cardi B en T.I., die versterking krijgen van toppers uit het genre als Snoop Dogg, Anderson .Paak en Killer Mike. Het wedstrijdverloop? Na de audities en de rap battles leren de kandidaten alles over samples, videoclips en samenwerkingen, waarop de twee overgebleven kandidaten elkaar in de finale te lijf mogen gaan in een drive-by shooting. Wat, nu wij er zo over nadenken, nog een geinig ideetje is voor ‘The Voice Kids’.