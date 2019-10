'In The Tall Grass' op Netflix: de onheilspellende wereld van het hoge gras

Nu te zien op Netflix

FILM Zowat alles wat Stephen King de afgelopen jaren op papier heeft gezet, krijgt vroeg of laat een bewerking voor de bioscoop of tv, en dat geldt ook voor ‘In the Tall Grass’. Die novelle uit 2012, die King samen schreef met zijn zoon Joe Hill, gaat over een broer en zus die samen een roadtrip door de VS ondernemen. Op een dag houden ze halt naast een stuk land vol hoog gras en horen ze tussen de sprieten een kind om hulp roepen. Ze gaan op onderzoek uit en ontdekken, zoals te verwachten valt bij King, dat de wereld van het hoge gras veel onheilspellender is dan hij eruitziet.