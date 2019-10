Met 'Raising Dion' wapent Netflix zich tegen de streamingdienst van Disney

Nu te zien op Netflix

SERIE De nieuwe superheldenreeks ‘Raising Dion’ lijkt een poging om daarop te anticiperen én in te haken op het succes van ‘Black Panther’, de eerste blockbuster met een zwarte superheld. De serie gaat over de kleine Dion: een zwart jongetje dat opgroeit zonder vader, en die bovennatuurlijke krachten lijkt te bezitten. Zijn moeder moet hem, samen met de beste vriend van haar overleden man – die gespeeld wordt door Michael B. Jordan, de actieheld uit ‘Black Panther’ – proberen te beschermen tegen lui met slechte bedoelingen. Benieuwd of Dions talenten Netflix ook kunnen helpen in de strijd tegen Disney en Apple.