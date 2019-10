'Steve Jobs' op Netflix: ook meeslepend voor Android-gebruikers

Nu te zien op Netflix

FILM Zelfs diegenen onder u die zweren bij Android of Huawei, óf bij een bakelieten telefoontoestel, zullen worden meegesleept door ‘Steve Jobs’, een door Danny Boyle geregisseerd drama dat een ontnuchterend inzicht biedt in de narcistische persoonlijkheid van – u had het al geraden – Steve Jobs. Scenarist Aaron Sorkin, die eerder in ‘The Social Network’ een niet al te vleiend portret schilderde van Mark Zuckerberg, gaf de film een energieke structuur mee: in plaats van een traditionele biopic krijgt u in realtime drie sleutelmomenten te zien uit de carrière van de door Michael Fassbender vertolkte computerpionier. U zult het zien: die Apple-baas was allesbehalve een toffe peer.