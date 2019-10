'The Walking Dead' is in seizoen 10 weer springlevend

Nu te zien op Play

SERIE Voor u zich huilend uit het raam gooit: dat betekent niet dat de tv-serie er óók mee ophoudt. Naast een tweede spin-offreeks kondigde zender AMC drie films aan. Intussen kan de honger gestild worden met het tiende seizoen. Of voor wie de serie op Netflix volgt en dus een jaartje achterloopt: het negende, algemeen beschouwd als de jaargang waarmee de reeks weer uit de doelloos rondstrompelende doden herrees. En ook het tiende seizoen, waarin een frontale oorlog met de Whisperers onvermijdelijk lijkt, Negan weer in beeld komt én we Michonne en haar samoeraizwaard na zeven seizoenen vaarwel zwaaien – we krijgen het nú al moeilijk – lijkt op het hervonden elan door te gaan. ‘The Walking Dead’ is weer, euh, springlevend.