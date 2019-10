De films die u deze week moet zien (van 4 tot 10 oktober)

CANVAS, VRIJDAG 4 OKTOBER, 22.10

THRILLER Ook bekend als ‘die film waar ze Kevin Spacey hebben uitgeknipt’. Waargebeurde thriller van Ridley Scott over John Paul Getty III, de rijkste man ter wereld, wiens kleinzoon in 1973 ontvoerd werd. Getty weigerde koudweg om het losgeld te betalen, wat het begin was van een lijdensweg voor zijn schoondochter Gail (Michelle Williams). Spacey speelde oorspronkelijk de rol van Getty, maar toen zijn #MeToo-schandaal losbarstte, besloot Scott om al zijn scènes (en dat zijn er wel wat) met zeven haasten opnieuw te draaien met Christopher Plummer. Een hele prestatie, maar was het ook een goede film? Met twee jaar afstand blijkt het vooral een film van knappe momenten en vertolkingen te zijn. Zowel Williams als Plummer zijn uitstekend, de beeldvoering is elegant en er zitten een paar intense scènes in, maar naar het einde toe had het allemaal toch wat meer schwung kunnen gebruiken. Niettemin interessant.

VTM, ZATERDAG 5 OKTOBER, 21.40

MUSICAL Een film hoeft geen meesterwerk te zijn om een klassieker te worden: een charismatisch koppel in de hoofdrollen en een handvol liedjes die voor de duvel niet uit je hoofd willen gaan, is genoeg. Een flinterdun verhaaltje, gespekt met onsterfelijke karaoke-classics: ‘You’re the one that I want, ooh-oh-ooh, honey!’

VIER, zaterdag 5 oktober, 20.25

DRAMA In 2009 slaagde piloot Chesley Sully erin om een vliegtuig met motorschade veilig neer te zetten op de rivier Hudson. Voor de media was hij een held, maar een officieel onderzoek dreigde alsnog zijn carrière te kelderen. Oerdegelijke dramatisering van Clint Eastwood, met een puike Tom Hanks in de hoofdrol.

BBC 1, ZATERDAG 5 OKTOBER, 1.20

KOMEDIE Voordat Todd Phillips prestigieuze prijzen won met ‘Joker’, stond hij vooral bekend voor vunzige komedies zoals ‘Old School’, over drie volwassen vrienden (Vince Vaughn, Will Ferrell en Luke Wilson) die alsnog een studentenvereniging oprichten. Kinderachtig en plat? You betcha. Grappig? Om je te bepissen.

Vijf, zaterdag 5 oktober, 20.25

KOMEDIE De posse mannelijke strippers van Channing Tatum trekt naar een strippersconventie in Myrtle Beach om nog één keer te knallen voordat ze hun jockstrap aan de wilgen hangen. Verrassend nostalgische sequel, zonder echte plot, die drijft op een melancholisch sfeertje, maar ook nog voldoende blote poepen bevat.

CAZ, MAANDAG 7 OKTOBER, 20.40

HORROR Na twee flops (‘A Life Less Ordinary’ en ‘The Beach’) maakte Danny Boyle zijn comeback met deze lowbudget-zombiefilm, waarin Cillian Murphy na 28 dagen in een coma ontwaakt om te ontdekken dat de mensheid gedecimeerd is door ondoden. Het clevere scenario van Alex Garland ontaardt in een gedurfde finale.

Q2, DINSDAG 8 OKTOBER, 20.35

THRILLER Genietbare spionagethriller, die wat hij mist aan diepgang goedmaakt met flitsende actiesequensen en knallende pistolen. Ryan Reynolds speelt een CIA-agent die overgelopen spion Denzel Washington moet bewaken. Uiteraard duurt het niet lang voor ze op de vlucht moeten. Voorspelbaar maar energiek en bij tijden zelfs opwindend.

Q2, WOENSDAG 9 OKTOBER, 20.35

ACTIEKOMEDIE Geinige film noir-parodie van Shane Black, over twee privédetectives (Russell Crowe en Ryan Gosling), die samen de dood van een pornoster onderzoeken. Veel heeft het allemaal niet te betekenen, maar de chemie tussen de twee acteurs is fenomenaal en de dialogen knetteren.

ZES, WOENSDAG 9 OKTOBER, 20.35

AVONTUUR Kevin Costner speelt Robin Hood met een nektapijt en een vet Amerikaans accent in deze foute, maar heerlijk entertainende avonturenfilm. De actiescènes zijn nog altijd de moeite en Alan Rickman is kostelijk als de sheriff van Nottingham (‘Call off Christmas!’).

CAZ, DONDERDAG 10 OKTOBER, 20.40

OORLOG Epische oorlogsfilm over de beruchte Amerikaanse generaal die tijdens de Tweede Wereldoorlog mee verantwoordelijk was voor de bevrijding van Europa. Het scenario van Francis Ford Coppola werpt een intelligente, kritische blik op de man, belichaamd door een monumentale George C. Scott.