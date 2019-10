De documentaires die u deze week graag informeren (van 4 tot 10 oktober)

Punk

Canvas, donderdag 10 oktober, 23.00

MUZIEK Als je de ultieme docureeks over de geschiedenis van de punk wilt maken, kan het wellicht geen kwaad om Iggy Pop als executive producer aan boord te hebben. De man die met The Stooges de lont mee aan het punkvat stak, komt niet alleen zelf uitgebreid aan het woord, hij haalde ook zijn adressenboekje boven en overtuigde onder meer John Lydon, Debbie Harry, Wayne Kramer, Jello Biafra en Henry Rollins om terug te blikken op hun carrière. Ze doen dat in aparte interviews en dat was waarschijnlijk geen slecht idee: een panelgesprek ter promotie van de start van ‘Punk’ op de Amerikaanse televisie dit voorjaar liep uit de hand toen John Lydon Henry Rollins en Marky Ramone begon uit te dagen en hun muziek ‘saai’ noemde. Het filmpje – bekijk het zeker even op het internet – is in elk geval een uitstekende smaakmaker voor de documentaire.

De zaak Shell

NPO 2, zondag 6 oktober, 21.05

MILIEU Shell is verantwoordelijk voor bijna 2 procent van alle CO2-uitstoot sinds het begin van de industriële revolutie. Maar het probeert duurzamer te worden: ‘Tegenlicht’ volgt vier mensen die daarbij helpen.

The Americas with Simon Reeve

BBC 2, zondag 6 okt., 22.00

REIZEN Weldra ongetwijfeld ook op Canvas, maar voor wie niet wil wachten: op BBC begint Simon Reeve aan zijn meest ambitieuze trip tot nu toe, van het uiterste noorden van Amerika naar het uiterste zuiden.

The Channel Tunnel

BBC 2, woensdag 9 oktober, 20.30

MOBILITEIT Nieuwe vierdelige reeks over de Kanaaltunnel tussen Calais en Dover, die 25 jaar geleden, op 6 mei 1994, in gebruik werd genomen en waardoor nu jaarlijks zowat 20 miljoen mensen passeren.

Strijd om Istanbul

Canvas, donderdag 10 oktober, 21.20

ACTUA De Nederlandse journaliste Fidan Ekiz ging in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in Istanbul afgelopen juni de temperatuur opmeten in de traditionele wijk Üsküdar en de moderne wijk Kadiköy.

De ramp op het Wad

NPO 2, donderdag 10 oktober, 21.15

ACTUA Tweeluik over de ramp begin dit jaar met het containerschip MSC Zoe. Dat verloor tijdens een storm op de Noordzee honderden containers, waardoor er op de Waddeneilanden wekenlang spullen aanspoelden.