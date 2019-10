Hoe slim is Ann Wauters? 'Jaja, ik ben dan toch gevallen voor de avances van Erik Van Looy'

Jarenlang hebben de makers van ‘De slimste mens’ haar achter de veren gezeten – Erik Van Looy ging zelfs zo ver om zich in hoogsteigen persoon door haar te laten dunken – maar al die tijd hield basketgrootheid Ann Wauters de boot af: ‘’t Is een leuk programma, maar ik heb geen zin om er te gaan zitten.’ Maar kijk eens wie er in de eerste aflevering van het nieuwe seizoen duizend doden zit te sterven naast Natalia en Philippe Geubels?