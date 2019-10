James Cooke roept 'Cut!': 'Een film! We maken een echte film!'

Move over, Michaël Roskam en Fien Troch , want Gert Verhulst en James Cooke hebben hun debuutfilm gedraaid, en het heeft er alle schijn van dat die meteen tot de Vlaamse canon zal behoren.

HUMO Een film, James Cooke?

JAMES COOKE «Ja, cool, hè? Bij ‘Gert Late Night’ zoeken we elk seizoen een geestig nevenproject. Gert en ik zijn al in de politiek gegaan, we hebben radio gemaakt, en nu dachten we: ‘Een film! We maken een echte film!’

»Het is een kortfilm van twintig minuten geworden. Het opzet is eenvoudig: er is een decadent BV-feestje geweest op de Evanna, met alle gasten uit dit seizoen, en ’s ochtends wordt er een lijk aangetroffen op de boot. Commissaris Appermont beslist meteen dat Gert en ik de zaak moeten onderzoeken.»

HUMO Commissaris Appermont? Toch niet…

COOKE «Jawel, hoor: Luc Appermont! Dat is het fijne: onze gasten van de afgelopen zes weken waren stuk voor stuk enthousiast om mee te doen, en dus zie je veel mensen die nog nooit geacteerd hebben – zangers, sportlui, politici – plots als bevlogen method actors.

»Dat onze gasten zonder reserves wilden meedoen, bevestigt voor mij nog eens dat de toon van ‘Gert Late Night’ helemaal juist zit. We lokken mensen uit hun comfortzone, maar we zetten ze nooit te kakken – iedereen bepaalt zijn eigen grens. En dat respect krijg je terug als je hun vraagt om in je film mee te spelen.»

HUMO Hoelang hebben jullie eraan gewerkt?

COOKE «Zes draaidagen, telkens op woensdag, met de gasten die die week op de Evanna logeerden. En natuurlijk is het in de eerste plaats een grap, maar zodra we echt aan het draaien waren, wilden we het wel zo goed mogelijk doen. Dat gold ook voor onze gasten, trouwens: velen vroegen na een opname of ze nog een take konden doen (lacht).»

HUMO Zelf speel je vast de pannen van het dak, James.

COOKE «Ik heb me alleszins geweldig geamuseerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met mijn tegenspeler: Gert is geen collega, Gert is een vriend. En of ik nu presenteer, op de planken sta of een film maak, net dat heb ik nodig: mensen die ik vertrouw. Mensen die ik graag zie. Alleen dan floreer ik.»

HUMO Jullie film wordt donderdag na de laatste aflevering van ‘Gert Late Night’ uitgezonden. Blijft het bij deze prent, of zijn er nog plannen?

COOKE «Voorlopig blijft het daarbij. Maar hey, jongens en meisjes van Netflix: jullie bellen maar, hè.»