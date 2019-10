'Kong: Skull Island' op Vier: een geestige spin-off van de klassieker uit 1933

ACTIE Geen groot commercieel succes, maar hij trok er wel de aandacht van Universal mee, dat Vogt-Roberts zijn eerste grote blockbuster aanbood. ‘Kong: Skull Island’ is een geestige spin-off van de klassieker uit 1933. Het verhaal speelt zich ditmaal af in de jaren 70. De Vietnamoorlog is net afgelopen en wetenschappers ontdekken een mysterieus eiland, met als voornaamste bewoner een gigantische, slechtgehumeurde aap. De regisseur amuseert zich met referenties aan alles van ‘Apocalypse Now’ tot ‘Godzilla’, maar dat is enkel window dressing. Wat belangrijker is: de actiescènes zitten goed in elkaar en John C. Reilly is hilarisch als oorlogsveteraan met shellshock.