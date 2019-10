Wegens een goed bekeken eerste reeks mag ‘Make Belgium Great Again’ vanaf heden proberen VTM great te maken: het bonte feelgoodprogramma verhuist van de dinsdag- naar de zondagavond en zal de strijd aanbinden met ‘Donderen in Keulen’ en ‘Dancing with the Stars’, de paradepaardjes van respectievelijk Eén en VIER.