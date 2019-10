'Countdown to 1989' op Canvas: de aanloop naar de val van de Berlijnse Muur

GESCHIEDENIS ‘Mister Gorbachev, tear down this wall!’ Het is, samen met ‘Ich bin ein Berliner’ (Kennedy) en ‘I would like you to do us a favour’ (Trump), één van de bekendste uitspraken van een Amerikaanse president uit de recente geschiedenis. Ronald Reagan deed ze in juni 1987 tijdens een toespraak aan de Brandenburger Tor in Berlijn, voor bijna 50.000 inwoners van de verdeelde stad. De Sovjetleider aan wie ze gericht was, had in de jaren voordien met zijn beleid van glasnost en perestrojka de deur tussen oost en west op een kier gezet, maar de Amerikaanse president wilde dat hij grotere stappen zou zetten. Toch duurde het nog bijna tweeënhalf jaar tot de Berlijnse Muur zou vallen, op 9 november 1989, na wekenlange demonstraties van het Oost-Duitse volk in onder meer Leipzig en Berlijn. De documentaire ‘Countdown to 1989’ overschouwt die maandenlange aanloop naar de symbolische hereniging.