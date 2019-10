Vindt Jesse Pinkman eindelijk zielsrust in 'El Camino: A Breaking Bad Movie'?

Vanaf 11 oktober te zien op Netflix

FILM Maar wát een bijzonder aangename verrassing was het toen het bestaan van ‘Breaking Bad’-film ‘El Camino’ zeven weken geleden volstrekt out of the blue werd aangekondigd. Een nagelnieuwe uitbreiding van het universum rond Walter White en Jesse Pinkman! In de laatste ‘Breaking Bad’-aflevering vertrok White – tenzij er zich buiten beeld alsnog een medisch mirakel voltrok – naar het big meth lab in the sky, en dus gaat deze film verder met het verhaal van zijn jonge sidekick/vriend/aartsvijand. Wat is er gebeurd met Pinkman – de fel getormenteerde heart and soul van de reeks, een magistrale rol van Aaron Paul – nadat hij de horror van de Aryan Brotherhood was ontvlucht? Slaagt hij erin uit de klauwen van de DEA te blijven? Vindt hij eindelijk de zielsrust waarnaar hij al zo lang snakt? Vanaf vrijdag weten we het. Yeah, bitch!