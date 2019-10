Nu te zien op Netflix

DOCU Hij vertrok om te gaan vechten aan de zijde van de terroristen maar werd in januari 2018 gevangengenomen in Syrië, tijdens het offensief tegen de laatste IS-bolwerken in dat land. In de korte documentaire ‘Ghosts of Sugar Land’, die nog opgenomen werd vóór Clarks arrestatie, halen enkele vrienden van de jongeman herinneringen aan hem op en proberen ze te begrijpen hoe hij in de ban kon raken van moslimextremisten.