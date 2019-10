'Dragged Across Concrete' op Proximus en Telenet: epische misdaadfilm met lak aan politieke correctheid

Nu te zien op Proximus en Telenet

FILM Schitterende acteurs, een fantastische soundtrack, beeldkaders waar het talent van afspat, een bloederige portie gore én enkele straffe teugen gitzwarte humor: alle stijlelementen die de vorige twee films van S. Craig Zahler – ‘Bone Tomahawk’ en ‘Brawl in Cell Block 99’ – zo opwindend maakten, zijn ook ten overvloede aanwezig in zijn laatste worp, ‘Dragged Across Concrete’, een epische misdaadfilm over twee geschorste flikken (Mel Gibson en Vince Vaughn vormen een heerlijk duo) die samen een gedurfd complot beramen. Voor wie moeite heeft met de soms vrouwonvriendelijke en racistische dialogen: hou voor ogen dat dát nu eenmaal het jargon is dat die onderbetaalde flikken hanteren, én dat Zahler een cineast is die lak heeft aan politieke correctheid.