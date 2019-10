'Ode to Joy' op Proximus en Telenet: Narcolepsie is (g)een pretje

Nu op Proximus en Telenet

Film Voor u met wijd open longen losbarst in de ‘Ode an die Freude’: ‘Ode to Joy’ is géén biopic over die goeie ouwe Ludwig van Beethoven, maar een Amerikaanse romcom over Charlie, een bibliothecaris (de altijd genietbare Martin Freeman) die lijdt aan narcolepsie, wat concreet betekent dat hij van het ene op het andere moment – en dan vooral in situaties waarin hij wordt overmand door vreugde – pardoes in slaap valt. In zwijm vallen omdat je droommeisje je vraagt of je nog even binnenkomt om een wijntje te drinken: ’t is natuurlijk geen pretje, maar ach, uit ervaring weten wij dat het went. En nu maar hopen dat ‘Ode to Joy’ genoeg leuke scènes in huis heeft om u – voorspelbare witz op komst – wakker te houden.