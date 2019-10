'Fractured' op Netflix, een verdwijningsthriller van de regisseur van 'The Machinist'

Nu te zien op Netflix

FILM Van Hitchcocks ‘The Lady Vanishes’ (een besje dat uit een trein verdwijnt) over ‘Spoorloos’ (een dame die op een parking in rook opgaat) tot ‘Flightplan’ (Jodie Foster die in een jumbojet speurt naar haar vermiste dochter): verdwijningsthrillers staan meestal garant voor een dosis knetterende suspense. En dus hopen we het beste van ‘Fractured’, waarin een huisvader (Sam Worthington) zich met zijn echtgenote en zijn gekwetste dochtertje naar de spoeddienst haast, om enkele uren later te ontdekken dat zijn gezinnetje onvindbaar is – waarna de paranoïa uiteraard hoog oplaait. Een goed voorteken is dat deze Netflixfilm werd geregisseerd door Brad Anderson, die de graatmagere Christian Bale indertijd naar een topprestatie dreef in ‘The Machinist’.